Снова дожди и грозы - какой будет погода в Украине завтра

Люди гуляют в дождь. Фото: Униан

Погода на территории Украины в пятницу, 14 июня, будет облачной с прояснениями. Также ожидаются кратковременные дожди и грозы во всех регионах, кроме Запорожской и восточных областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 июня

Синоптики прогнозируют дожди ночью в Западной, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Также кратковременные дожди и местами грозы ожидаются днем 14 июня на всей территории Украины, кроме Запорожской и восточных областей.

Температура в западных, северных и Винницких областях ночью +10...+15°С, а днем +18...+23°С. На остальной территории ночью +14...+19°С, днем +22...+27°С. В юго-восточных регионах температура воздуха повысится до +30°С.

Дует ветер перемен с направлений со скоростью 3–8 м/с. В общем, в течение дня будет облачно с прояснениями.

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Погода в Киевской области 14 июня

Днем 14 июня в Киеве предупреждают о кратковременных дождях, в области иногда будут грозы. В общей сложности ожидается облачная погода с прояснениями и ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в столице будет достигать +21...+23°C, ночью +13...+15°C. В области средняя температура ниже днем +28...+23°C, ночью +10...+15°C.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

С 13 по 15 июня, по прибытии паводковой волны, на участке Днестра Галич-Залещики ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,0 м над текущими отметками, без негативных последствий.

13-14 июня, из-за продолжительных осадков, на реках суббассейнов Прута и Сиреты ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м над текущими уровнями, без негативных последствий. В местах сильных ливней возможно образование значительного местного стока и резкое повышение уровней воды на малых водотоках.

В результате опустошения Каховского водохранилища и возвращения реки Днепр к старому руслу, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что погода в Украине 14 июня будет преимущественно жаркой и удушающей. Однако, несмотря на это, кратковременные грозовые дожди продолжат господствовать в отдельных регионах страны.

Ранее мы писали, что в Министерстве экологии Украины объяснили, почему в Украине мелеют реки и назвали несколько возможных факторов.