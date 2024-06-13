Знову дощи та грози -- якою буде погода в Україні завтра

Люди гуляють під дощем. Фото: Уніан

Погода на території України у п'ятницю, 14 червня буде хмарною із проясненнями. Також очікуються короткочасні дощі та місцями грози у всіх регіонах, окрім Запорізької та східних областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 червня

Синоптики прогнозують дощі вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Також короткочасні дощі та місцями грози очікуються вдень 14 червня по всій території України, окрім Запорізької та східних областей.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях областях вночі +10...+15 °С, а вдень +18...+23 °С. На решті території вночі +14...+19 °С, удень +22...+27 °С. У південно-східних регіонах температура повітря підвищиться до +30°С.

Дутиме вітер змінниз напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Загалом протягом дня буде хмарно з проясненнями.

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Погода на Київщині 14 червня

Вдень14 червня у Києві попереджають про короткочасні дощі, у області подекуди будуть грози. Загалом очікується хмарна погода з проясненнями та вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря у столиці сягатиме +21...+23 °C, вночі +13...+15°C. У області середня температура нижча вдень +28...+23 °C, вночі +10...+15°C.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

З 13 по 15 червня, через прибуття паводкової хвилі, на ділянці Дністра Галич-Заліщики очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м над поточними позначками, без негативних наслідків.

13-14 червня, через тривалі опади, на річках суббасейнів Прута та Сірету очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м над поточними рівнями, без негативних наслідків. У місцях сильних злив можливе утворення значного місцевого стоку та різке підвищення рівнів води на малих водотоках.

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та повернення річки Дніпро до старого русла, рівні води значно нижчі за позначки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий).

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що погода в Україні 14 червня буде переважно спекотною та задушливою. Однак попри це короткочасні грозові дощі продовжать панувати в окремих регіонах країни.

Раніше ми писали, що в Міністерстві екології України пояснили, чому в Україні міліють річки, та назвали декілька можливих факторів.