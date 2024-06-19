Каким областям Украины ожидать дождей и града 20 июня — Укргидрометцентр

Люди гуляют в летний дождь. Фото: Униан

Погода в Украине в четверг, 20 июня, будет теплой. Однако на севере и западе ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах Киева передается град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 июня

В Украине в четверг, 20 июня, ожидается переменная облачность. Днем в северных и большинстве западных областей передают кратковременные дожди и грозы. Жителей отдельных центральных, южных и восточных регионов предупреждают о граде и шквалах 15-20 м/с.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °C, днем в западных, северных, Черкасской и Винницкой областях +21...+26 °C. На остальной территории температура будет +28...+33 °C.

Погода в Украине 20 июня. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Метереологические явления на Украине 20 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 20 июня

В Киевской области ожидается небольшая облачность и кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах передается град. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °C, днем +21...+26 °C. В Киеве ночью температура будет +18...+20°C, днем около +22...+24°.

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что Одесчину ждет очередная волна пыли из Сахары. По прогнозам синоптиков, уже завтра, 20 июня, регион накроет облако пыли, образовавшееся в результате сильных ветров, поднимающих мелкие частицы пыли из пустыни.