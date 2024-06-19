Яким областям України очікувати на дощі та град 20 червня — Укргідрометцентр

Люди гуляють під дощем влітку. Фото: Уніан

Погода в Україні у четвер, 20 червня, буде теплою. Проте на півночі та заході очікуються короткочасні дощі та грози. У деяких районах Києва передають град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 червня

В Україні у четвер, 20 червня, очікується мінлива хмарність. Вдень у північних та більшості західних областей передають короткочасні дощі та грози. Жителів окремих центральних, південних та східних регіонів попереджають про град та шквали 15-20 м/с.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °C, вдень у західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях +21...+26 °C. На решті території температура буде +28...+33 °C.

Погода в Україні 20 червня. Фото: Укргідрометцентр

Також у Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Метереологічні явища в Україні 20 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 20 червня

На Київщині очікується невелика хмарність та короткочасний дощ і гроза, в окремих районнах передають град. Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °C, вдень +21...+26 °C. У Києві вночі температура буде +18...+20 °C, вдень близько +22...+24°.

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.

Також ми писали, що Одещину очікує чергова хвиля пилу із Сахари. За прогнозами синоптиків, уже завтра, 20 червня, регіон накриє хмара пилу, яка утворилася внаслідок сильних вітрів, що підіймають дрібні частинки пилу з пустелі.