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В Укргидрометцентре предупредили некоторые области о сильной жаре завтра

6 июля 2024 20:35
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине завтра, 7 июля, от Укргидрометцентра
Мальчик возле фонтана. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в воскресенье, 7 июля, ожидается жаркая погода до +37 °C. В то же время прогнозируют небольшую облачность, день пройдет без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 7 июля

По данным синоптиков, завтра будет небольшая облачность, но обойдется без осадков.

Ожидается юго-восточный и восточный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха в южных и восточных областях ночью будет +17...+22 °С, днем +30...+34 °С, местами возможна сильная жара +35...+37 °С.

На остальной территории Украины ночью ожидается +14...+19 °С, днем +28...+33 °С, в северных областях — +24...+29 °С.

Погода на Киевщине 7 июля

В Киевской области завтра будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, а днем +24...+29 °С. В Киеве ночью будет +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях завтра ожидается невероятная жара.

Также мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.

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