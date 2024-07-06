Прогноз погоди в Україні завтра, 7 липня, від Укргідрометцентру

Хлопчик біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 7 липня, очікується спекотна погода до +37 °C. Водночас прогнозують невелику хмарність, день пройде без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 7 липня

За даними синоптиків, завтра буде невелика хмарність, але обійдеться без опадів.

Очікується південно-східний та східний вітер, 5-10 м/с.

Температура повітря у південних та східних областях вночі становитиме +17...+22 °С, вдень +30...+34 °С, місцями можлива сильна спека +35...+37 °С.

На решті території України вночі очікується +14...+19 °С, вдень +28...+33 °С, у північних областях — +24...+29 °С.

Погода на Київщині 7 липня

У Київській області завтра буде невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 °С, а вдень — +24...+29 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях завтра очікується неймовірна спека.

Також ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.