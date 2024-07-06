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В Укргідрометцентрі попередили деякі області про сильну спеку завтра

6 липня 2024 20:35
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні завтра, 7 липня, від Укргідрометцентру
Хлопчик біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні у неділю, 7 липня, очікується спекотна погода до +37 °C. Водночас прогнозують невелику хмарність, день пройде без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 7 липня

За даними синоптиків, завтра буде невелика хмарність, але обійдеться без опадів.

Очікується південно-східний та східний вітер, 5-10 м/с. 

Температура повітря у південних та східних областях вночі становитиме +17...+22 °С, вдень +30...+34 °С, місцями можлива сильна спека +35...+37 °С.

На решті території України вночі очікується +14...+19 °С, вдень +28...+33 °С, у північних областях — +24...+29 °С.

Погода на Київщині 7 липня

У Київській області завтра буде невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 °С, а вдень — +24...+29 °С. У Києві вночі буде +15...+17 °С, вдень +27...+29 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях завтра очікується неймовірна спека.

Також ми писали, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.

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