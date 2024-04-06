Погода на 7 апреля от Укргидрометцентра

Человек идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 7 апреля, будет облачная с прояснениями. День ожидается без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до +23 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 7 апреля

Синоптики прогнозируют, что завтра в Украине буде облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей пройдут дожди.

В Кировоградской, Одесской и Николаевской областях — умеренные дожди, а на остальной территории день пройдет без существенных осадков.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +4...+9 °С, а днем — +14...+19 °С, в Закарпатье до +23 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 7 апреля

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью возможен небольшой дождь, а день будет без существенных осадков.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит +5...+9 °С, днем +14...+19 °С.

В Киеве ночью ожидается +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какие области завтра будет заливать дождем.

Также мы писали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.