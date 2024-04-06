Погода на 7 квітня від Укргідрометцентру

Чоловік йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні в неділю, 7 квітня, буде хмарною з проясненнями. День очікується без істотних опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +23 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 квітня

Синоптики прогнозують, що завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вночі у більшості північних, центральних та південних областей пройдуть невеликі дощі.

На Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині — помірні дощі, а на решті території день пройде без істотних опадів.

Вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +4...+9 °С, а вдень — +14...+19 °С, на Закарпатті до +23 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 7 квітня

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями.

Вночі можливий невеликий дощ, а день буде без істотних опадів.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в регіоні вночі становитиме +5...+9 °С, вдень — +14...+19 °С.

У Києві вночі очікується +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, які області завтра буде заливати дощем.

Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.