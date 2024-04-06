Погода на 7 квітня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про дощі завтра — які області омине негода
Погода в Україні в неділю, 7 квітня, буде хмарною з проясненнями. День очікується без істотних опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +23 °С.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода в Україні 7 квітня
Синоптики прогнозують, що завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.
Вночі у більшості північних, центральних та південних областей пройдуть невеликі дощі.
На Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині — помірні дощі, а на решті території день пройде без істотних опадів.
Вітер очікується переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме +4...+9 °С, а вдень — +14...+19 °С, на Закарпатті до +23 °С.
Погода на Київщині 7 квітня
У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями.
Вночі можливий невеликий дощ, а день буде без істотних опадів.
Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в регіоні вночі становитиме +5...+9 °С, вдень — +14...+19 °С.
У Києві вночі очікується +7...+9 °С, вдень +16...+18 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко розповіла, які області завтра буде заливати дощем.
Також ми писали, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.
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