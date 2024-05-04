Прогноз погоды в Украине 5 мая от Укргидрометцентра.

Люди идут в дождь. Фото: УНИАН

В Украине на Пасху, 5 мая, прогнозируют частично облачную погоду. В некоторых областях дождь с грозой, а температура воздуха поднимется до +25 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 5 мая

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Однако днем в северной части, Закарпатье и Карпатах местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза.

По данным Укргидрометцентра, ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять +3...+8 °С, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях - +1...6 °С. В то же время ожидаются заморозки 0...-3 °С на поверхности почвы.

Днем же во всех областях температура будет колебаться в пределах +17...22 °С, в западных областях — до +25 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях объявлен первый уровень опасности из-за заморозков на поверхности почвы 0...-3 °С

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 5 мая

В Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью пройдет без осадков, а днем местами будет небольшой дождь и гроза.

Ветер прогнозируют северо-восточный, с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +17...+22 °С.

В Киеве ночью будет +6...+8 °С, а днем +19...+21°С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко заявила, что на Пасху в течение дня местами возможен дождь в некоторых областях Украины.

А Укргидрометцентр предупредил, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.