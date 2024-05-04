Прогноз погоди в Україні 5 травня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про грозу на Великдень — які регіони в небезпеці
В Україні на Великдень, 5 травня, прогнозують частково хмарну погоду. В деяких областях пройде дощ з грозою, а температура повітря підніметься до +25 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 5 травня
Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Однак вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями пройде невеликий короткочасний дощ і гроза.
За даними Укргідрометцентру, вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме +3...+8 °С, а в східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях — +1...+6 °С. Водночас очікуються заморозки 0...-3 °С на поверхні ґрунту.
А вдень в усіх областях температура коливатиметься в межах +17...22 °С, у західних областях — до +25 °С.
Небезпечні метеорологічні явища
У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях оголошено перший рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С
Погода на Київщині 5 травня
Завтра у Київській області очікується мінлива хмарність. Ніч пройде переважно без опадів, а вдень місцями буде невеликий дощ та гроза.
Вітер прогнозують північно-східний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +17...+22 °С.
У Києві вночі буде +6...+8 °С, а вдень — +19...+21 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко заявила, що на Великдень протягом дня місцями можливі дощі в деяких областях України.
А Укргідрометцентр попередив, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.
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