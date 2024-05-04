Прогноз погоди в Україні 5 травня від Укргідрометцентру

Люди йдуть під дощем. Фото: УНІАН

В Україні на Великдень, 5 травня, прогнозують частково хмарну погоду. В деяких областях пройде дощ з грозою, а температура повітря підніметься до +25 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 травня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Однак вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями пройде невеликий короткочасний дощ і гроза.

За даними Укргідрометцентру, вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +3...+8 °С, а в східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях — +1...+6 °С. Водночас очікуються заморозки 0...-3 °С на поверхні ґрунту.

А вдень в усіх областях температура коливатиметься в межах +17...22 °С, у західних областях — до +25 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях оголошено перший рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 5 травня

Завтра у Київській області очікується мінлива хмарність. Ніч пройде переважно без опадів, а вдень місцями буде невеликий дощ та гроза.

Вітер прогнозують північно-східний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +17...+22 °С.

У Києві вночі буде +6...+8 °С, а вдень — +19...+21 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко заявила, що на Великдень протягом дня місцями можливі дощі в деяких областях України.

А Укргідрометцентр попередив, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.