Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі попередили про грозу на Великдень — які регіони в небезпеці arrow

В Укргідрометцентрі попередили про грозу на Великдень — які регіони в небезпеці

4 травня 2024 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 5 травня від Укргідрометцентру
Люди йдуть під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні на Великдень, 5 травня, прогнозують частково хмарну погоду. В деяких областях пройде дощ з грозою, а температура повітря підніметься до +25 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 5 травня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Однак вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями пройде невеликий короткочасний дощ і гроза. 

За даними Укргідрометцентру, вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. 

Вночі температура повітря становитиме +3...+8 °С, а в східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях — +1...+6 °С. Водночас очікуються заморозки 0...-3 °С на поверхні ґрунту. 

А вдень в усіх областях температура коливатиметься в межах +17...22 °С, у західних областях — до +25 °С.

погода 5 травня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях оголошено перший рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С

погода 5 травня
Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 5 травня

Завтра у Київській області очікується мінлива хмарність. Ніч пройде переважно без опадів, а вдень місцями буде невеликий дощ та гроза.

Вітер прогнозують північно-східний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +17...+22 °С.

У Києві вночі буде +6...+8 °С, а вдень — +19...+21 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко заявила, що на Великдень протягом дня місцями можливі дощі в деяких областях України.

А Укргідрометцентр попередив, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

погода
Укргідрометцентр
весна
прогноз погоди
погода в Україні
травень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів