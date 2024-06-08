Погода в Украине на 9 июня.

Дождь в городе. Фото: УНИАН

В воскресенье, 9 июня, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, в воскресенье в Украине переменная облачность.

"В западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С. На юге и юго-востоке ночью +16...+21°С, днем +27...+32 °С.

Прогноз погоды на 9 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

9 июня в Киевской области прогнозируется переменная облачность. Осадков не ожидается, однако днем местами по области возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С. В Киеве ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 С°.

Напомним, в Киевской области 8 июня зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом. В результате этих природных катаклизмов никто не пострадал.

Также сообщалось, что май этого года в Киеве был одним из самых сухих месяцев за последние 130 лет.