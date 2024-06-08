Погода в Україна на 9 червня

Дощ у місті. Фото: УНІАН

У неділю, 9 червня, у більшій частині території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозуються короткочасні дощі, а місцями можливі грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 червня

За даними синоптиків, у неділю в Україні мінлива хмарність.

"У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", — йдеться у повідомленні.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21°С, вдень +27...+32 °С.

Прогноз погоди на 9 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області

9 червня на Київщині прогнозується мінлива хмарність. Опадів не очікується, однак вдень місцями по області можливий короткочасний дощ із грозою. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. У Києві вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, у Київській області 8 червня зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цих природних катаклізмів ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що цьогорічний травень у Києві був одним з найбільш сухих місяців за останні 130 років.