Погода в Україна на 9 червня

В Укргідрометцентрі попередили про масштабні грози — для яких регіонів загроза
У неділю, 9 червня, у більшій частині території України очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозуються короткочасні дощі, а місцями можливі грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 9 червня
За даними синоптиків, у неділю в Україні мінлива хмарність.
"У західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", — йдеться у повідомленні.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. На півдні та південному сході вночі +16...+21°С, вдень +27...+32 °С.
Погода у Київській області
9 червня на Київщині прогнозується мінлива хмарність. Опадів не очікується, однак вдень місцями по області можливий короткочасний дощ із грозою. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі +11...+16 °С, вдень +23...+28 °С. У Києві вночі +14...+16 °С, вдень +25...+27 °С.
Нагадаємо, у Київській області 8 червня зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок цих природних катаклізмів ніхто не постраждав.
Також повідомлялося, що цьогорічний травень у Києві був одним з найбільш сухих місяців за останні 130 років.
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