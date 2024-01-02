Прогноз погоды в Украине на 3 января от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 января, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Синоптики предупредили об ухудшении погоды. Ожидаются морозы, осадки и гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Ночью в западных областях, днем по Украине снег и дождь. На Левобережье и юге небольшие осадки. К тому же на дорогах ожидается гололедица, кроме большинства западных и южных областей.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 20-25 м/с.

Температура воздуха в западных и южных областях ночью -2...+3 °С, днем +4...+9 °С, на остальной территории страны ночью ожидается -3...-8 °С, днем 0... -5 °С. В Черниговской и Сумской областях ночью -10...-15 °С, местами до -18 °С, а днем -5...-10 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем ожидается снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -3...-8 °С, днем 0...-5 °С;

в Киеве ночью -5...-7 °С, днем -1...-3 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

"На реках суббассейна Тисы (Закарпатская область) ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8 ч 2 января, что будет сопровождаться выходом воды на пойму р. Рика — г. Хуст, р. Латорица — г. Мукачево, р. Старая — с. Зняцево, р. Уж — с. Заричево, г. Ужгород, р. Турья — с. Симер. В нижних течениях рек Боржава и Латорица ожидается удерживание с последующим увеличением слоя воды на пойме", — говорится в сообщении.

Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшие дни в Украине ожидается не слишком морозная погода. При этом во многих областях ожидается дождь и снег.