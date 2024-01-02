Прогноз погоди в Україні на 3 січня від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 3 січня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про погіршення погоди. Очікуються морози, опади та ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Вночі в західних областях, вдень в Україні сніг та дощ. На Лівобережжі та півдні — невеликі опади. До того ж на дорогах очікується ожеледиця, крім більшості західних та південних областей.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с.

Температура повітря в західних та південних областях вночі -2...+3 °С, вдень +4...+9 °С, на решті території країни вночі очікується -3...-8 °С, вдень 0...-5 °С. У Чернігівській та Сумській областях вночі -10...-15 °С, місцями до -18 °С, а вдень -5...-10 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень очікується сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -3...-8 °С, вдень 0...-5 °С;

у Києві вночі -5...-7 °С, вдень -1...-3 °С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

"На рiчках суббасейну Тиси (Закарпатська область) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями на 8 год 2 сiчня, що супроводжуватиметься виходом води на заплаву р. Рiка — м. Хуст, р. Латориця — м. Мукачево, р. Стара — с. Зняцево, р. Уж — с. Зарiчево, м. Ужгород, р. Тур’я — с. Сiмер. В нижнiх течiях річок Боржава та Латориця очікується утримання з подальшим збільшенням шару води на заплавi", — йдеться у повідомленні.

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що найближчими днями в Україні очікується не надто морозна погода. При цьому в багатьох областях очікуються дощ і сніг.