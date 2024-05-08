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В Укргидрометцентре предупредили о сильных заморозках — каким регионам ожидать холодов

8 мая 2024 22:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 9 мая — прогноз от синоптиков
Девушка шагает по дорожке в пору заморозков. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине и Киеве в четверг, 9 мая, принесет сильные заморозки. Однако на большинстве территории страны будет продолжать господствовать антициклон.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 мая. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Карпатах и в Крыму пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, с переходом в северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С. В Черниговской и Сумской областях сильные заморозки 0...+3 °С, на юге и Закарпатье +7...+12 °С, днем — +15...+20 °С. На севере, востоке, в Полтавской и Черкасской областях +10...+15 °С.

Погода в Киеве и области 9 мая

В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью +1...+6 °С, на поверхности грунта заморозки 0...+5 °С, днем +10...+15 °С.

В Киеве ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, в какие дни мая ожидаются магнитные бури.

Также народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в Украину движется западный антициклон "Томас".

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