Погода в Україні 9 травня — прогноз від синоптиків

В Укргідрометцентрі попередили про сильні заморозки — яким регіонам чекати холодів
Погода в Україні та Києві у четвер, 9 травня, принесе сильні заморозки. Проте на більшості територій країни продовжуватиме панувати антициклон.
Про це інформує Укргідрометцентр.
Погода по Україні 9 травня
За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Криму пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північний, з переходом у північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі +1...+6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5°С. У Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки 0...+3°С, на півдні та на Закарпатті +7...+12°С тепла, вдень — +15...+20°С. На півночі, сході, у Полтавській та Черкаській областях +10...+15°С тепла.
Погода у Києві та області 9 травня
У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.
Температура повітря у Київській області вночі +1...+6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5°С, вдень — +10...+15°С.
У Києві вночі +4...+6°С, вдень +12...+14°С тепла.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, в які дні травня очікуються магнітні бурі.
Також народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україну суне західний антициклон "Томас".
Читайте Новини.LIVE!