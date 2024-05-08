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В Укргідрометцентрі попередили про сильні заморозки — яким регіонам чекати холодів

8 травня 2024 22:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 9 травня — прогноз від синоптиків
Дівчина крокує стежиною в пору заморозків. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні та Києві у четвер, 9 травня, принесе сильні заморозки. Проте на більшості територій країни продовжуватиме панувати антициклон.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода по Україні 9 травня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та Криму пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північний, з переходом у північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5°С. У Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки 0...+3°С, на півдні та на Закарпатті +7...+12°С тепла, вдень — +15...+20°С. На півночі, сході, у Полтавській та Черкаській областях +10...+15°С тепла.

Погода у Києві та області 9 травня

У Києві та області  завтра прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі +1...+6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5°С, вдень — +10...+15°С. 

У Києві вночі +4...+6°С, вдень +12...+14°С тепла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, в які дні травня очікуються магнітні бурі.

Також народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україну суне західний антициклон "Томас". 

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