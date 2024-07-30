Прогноз погоды в Украине на завтра, 31 июля, от Укргидрометцентра

Женщина прячется от дождя. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 31 июля, ожидается с переменной облачностью. Температура воздуха будет продолжать снижаться. Местами еще ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 31 июля

Синоптики рассказали, что на северо-востоке Украины днем местами кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +11...+16 °C, в западных областях +8...+13 °C, днем +22...+27 °C. На юге страны ночью будет +14...+19 °C, днем +25...+30 °C.

Прогноз погоды в Украине на 31 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 31 июля

В столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +11...+16 °C, днем +22...+27 °C;

в Киеве ночью +13...+15 °C, днем +25 °C.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине 31 июля во всех областях ожидается сухая, малооблачная, солнечная погода. Следует ожидать умеренного ветра. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+29 °C днем и +12...+18 °C в ночную часть суток.

Также метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.