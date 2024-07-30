Прогноз погоди в Україні на завтра, 31 липня, від Укргідрометцентра

Жінка ховається від дощу. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 31 липня, очікується з мінливою хмарністю. Температура повітря продовжуватиме знижуватися. Місцями ще очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 31 липня

Синоптики розповіли, що на північному сході та сході України вдень місцями короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +11...+16 °C, у західних областях +8...+13 °C, вдень +22...+27 °C. На півдні країни вночі буде +14...+19 °C, вдень +25...+30 °C.

Прогноз погоди в Україні на 31 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 31 липня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +11...+16 °C, вдень +22...+27 °C;

у Києві вночі +13...+15 °C, вдень +25 °C.

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україні 31 липня в усіх областях очікується суха, малохмарна, сонячна погода. Варто очікувати помірного вітру. Температура повітря коливатиметься в межах +24...+29 °C удень та +12...+18 °C у нічну частину доби.

Також метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.