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В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях и сильном ветре завтра

2 марта 2024 22:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 марта, от Укргидрометцентра
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 3 марта, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидается дождь и сильные порывы ветра.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на завтра

На Закарпатье, Прикарпатье, днем и на Волыни будет небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Синоптики предупредили, что днем в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью будет -3...+2 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южной части страны ночью 0...+5 °С, а днем +6...+11 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 марта
Прогноз погоды в Украине на 3 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью -3...+2 °С, днем +5...+10 °С;
  • в Киеве ночью около 0 °С, днем +4...+6 °С.

Напомним, погода в Украине в марте будет не слишком теплой. Средняя месячная температура воздуха ожидается +1...+7 °С. Однако это выше нормы на 1-2 °С.

Также в Киевской области 1-5 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

Добавим, в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Как оказалось, февраль этого года был достаточно теплым последним месяцем зимы.

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