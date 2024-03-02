Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 марта, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях и сильном ветре завтра
Погода в Украине завтра, 3 марта, будет с переменной облачностью. В некоторых областях ожидается дождь и сильные порывы ветра.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на завтра
На Закарпатье, Прикарпатье, днем и на Волыни будет небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Синоптики предупредили, что днем в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью будет -3...+2 °С, днем +3...+8 °С. В западных и южной части страны ночью 0...+5 °С, а днем +6...+11 °С.
Погода по Киевской области
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -3...+2 °С, днем +5...+10 °С;
- в Киеве ночью около 0 °С, днем +4...+6 °С.
Напомним, погода в Украине в марте будет не слишком теплой. Средняя месячная температура воздуха ожидается +1...+7 °С. Однако это выше нормы на 1-2 °С.
Также в Киевской области 1-5 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.
Добавим, в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Как оказалось, февраль этого года был достаточно теплым последним месяцем зимы.
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