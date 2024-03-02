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В Укргідрометцентрі попередили українців про дощі та сильний вітер завтра

2 березня 2024 22:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 березня, від Укргідрометцентру
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 3 березня, буде з мінливою хмарністю. У деяких областях очікуються дощі та сильні пориви вітру.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і на Волині буде невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Синоптики попередили, що вдень у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі буде -3...+2 °С, вдень +3...+8 °С. У західних та південній частині країни вночі 0...+5 °С, а вдень +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 березня
Прогноз погоди в Україні на 3 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі -3...+2 °С, вдень +5...+10 °С;
  • у Києві вночі близько 0 °С, вдень +4...+6 °С.

Нагадаємо, погода в Україні у березні буде не надто теплою. Середня місячна температура повітря очікується +1...+7 °С. Однак це вище за норму на 1-2 °С.

Також у Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Додамо, у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Як виявилося, лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.

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