Прогноз погоды в Украине на завтра, 23 июня, от Укргидрометцентра

Женщина во время ливня. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 23 июня, ожидается облачной с прояснениями. В некоторых областях будут сильные ливни, шквалы и град. Тем не менее температура воздуха повысится до +34 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 23 июня

Ночью в западных, местами и северных областях, днем в Украине, кроме Волынской, Луганской, Донецкой и южных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей будет град и шквалы 15-20 м/с. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях в течение суток значительные дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +15...+20 °С, днем +29...+34 °С. В западных и северных областях — +23...+28 °С, а в Карпатах +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики объявили о первом уровне опасности в некоторых областях Украины. Причиной является то, что в западных, днем и в северных, центральных и Харьковской областях грозы, в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей град и шквалы 15-20 м/с. Также в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях значительный дождь

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 23 июня

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсюду кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С;

в Киеве ночью +18...+20 °С, днем +25...+27 °С.

Из-за гроз в Киеве и области объявлен первый уровень опасности.

Погода по Киевской области 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине и Киеве в воскресенье, 23 июня, будет преимущественно шквальная и дождливая в двух регионах страны. В то время как на остальной территории ожидаются аномально жаркие температурные показатели, несмотря на стихийное бедствие.

Также недавно жителям Запорожья посчастливилось наблюдать редкое и чрезвычайное метеорологическое явление — кучево-дождевое облако с наковальней.