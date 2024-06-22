Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 червня, від Укргідрометцентру

Жінка під час зливи. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 23 червня, очікується хмарною з проясненнями. У деяких областях будуть сильні зливи, шквали та град. Однак температура повітря підвищиться до +34 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 23 червня

Вночі у західних, місцями і північних областях, вдень в Україні, крім Волинської, Луганської, Донецької та південних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей буде град та шквали 15-20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впродовж доби значні дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде +15...+20 °С, вдень +29...+34 °С. У західних та північних областях — +23...+28 °С, а в Карпатах +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 червня. Фото: Укргідрометцентрі

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили про перший рівень небезпеки у деяких областях України. Причиною є те, що у західних, вдень і у північних, центральних та Харківській областях грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с. Також у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях значний дощ

Попередження про небезпечні метеорологічні явища 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 23 червня

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +15...+20 °С, вдень +23...+28 °С;

у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +25...+27 °С.

Через грози у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.

Погода по Київській області 23 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні та Києві у неділю, 23 червня, буде переважно шквальною та дощовою у двох регіонах країни. Тоді як на решті території очікуються аномально спекотні температурні показники попри стихійне лихо.

Також нещодавно мешканцям Запоріжжя пощастило спостерігати рідкісне та надзвичайне метеорологічне явище — купчасто-дощову хмару з ковадлом.