Прогноз погоди в Україні на завтра, 23 червня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили українців про шквали та зливи під час спеки
Погода в Україні завтра, 23 червня, очікується хмарною з проясненнями. У деяких областях будуть сильні зливи, шквали та град. Однак температура повітря підвищиться до +34 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 23 червня
Вночі у західних, місцями і північних областях, вдень в Україні, крім Волинської, Луганської, Донецької та південних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей буде град та шквали 15-20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впродовж доби значні дощі.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі буде +15...+20 °С, вдень +29...+34 °С. У західних та північних областях — +23...+28 °С, а в Карпатах +18...+23 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили про перший рівень небезпеки у деяких областях України. Причиною є те, що у західних, вдень і у північних, центральних та Харківській областях грози, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей град та шквали 15-20 м/с. Також у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях значний дощ
Погода по Київській області 23 червня
У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, а також гроза.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +15...+20 °С, вдень +23...+28 °С;
- у Києві вночі +18...+20 °С, вдень +25...+27 °С.
Через грози у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні та Києві у неділю, 23 червня, буде переважно шквальною та дощовою у двох регіонах країни. Тоді як на решті території очікуються аномально спекотні температурні показники попри стихійне лихо.
Також нещодавно мешканцям Запоріжжя пощастило спостерігати рідкісне та надзвичайне метеорологічне явище — купчасто-дощову хмару з ковадлом.
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