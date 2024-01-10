Прогноз погоды в Украине и Киеве 11 января — где пройдут снегопады

Мощный снегопад в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

Сегодня, 11 января, в некоторых регионах Украины ожидается снеговая погода. Вместе с тем синоптики предупреждают о штормовой опасности для севера страны.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

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Погода в Украине на 11 января

Прогноз погоды в Украине 11 января. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра в стране будет облачная погода, временами возможен небольшой снег. Ночью на западе, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7°С мороза, на западе местами -8...-13°С. Днем 0...-5°С мороза, на юге местами 0...+3°С тепла. В Карпатах ночью -10...-15°С, днем -4...-9°С мороза.

Погода в Киеве и области 11 января

По словам синоптиков, завтра в Киеве и области облачная погода с небольшим снегом. На дорогах гололедица.

Ветер западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, в области порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью -2...-7°С мороза, днем 0...-5°С мороза.

В то же время в столице в течение суток -1...-3°С мороза.

Синоптики предупреждают об опасности

Карта гидрологических опасностей по Украине. Источник: Укргидрометцентр

Дополнительно в Укргидрометцентре предупреждают, что в течение 10-12 января, из-за продолжительных морозов, будут продолжаться активные ледообразования на фоне высокой водности, формирования и промывки льдов с резкими колебаниями уровней воды на Верхнем Днепре, предрусельном участке Припяти близ ЧАЭС и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская области) с начальным затоплением поймы на верхних участках Десны возле Новгород-Северского и содержание затопления поймы и перелива автодороги местного значения на притоке р.Снов (уровень опасности желтый).

В то же время на Верхнем Днепре с сохранением воды на пойме и возможным превышением опасных отметок нарушения транспортного сообщения в Черниговском районе Черниговской области объявлен оранжевый уровень опасности.

Поэтому будут происходить колебания уровней воды:

10-13 января в отдельных реках суббассейна Западного Буга с возможным выходом воды на пойму и последующим ее затоплением;

10-13 января на реках суббассейна Припяти с последующим затоплением пойм и частичным затоплением сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волыни;

11-12 января на Стоходе (у гидрологического поста пгт Любешев) с превышением отметки затопления отдельных жилых домов в приречных населенных пунктах Камень-Каширского района Волыни объявлен оранжевый уровень опасности.

Напомним, что сегодня синоптики сообщали, что в Одессе продлится морозная погода, в то же время стихнет ветер. И хотя осадков не прогнозировалось, опасность в виде гололеда на дорогах продолжила сохраняться. В то же время о серьезном похолодании в отдельных регионах страны предупредила и народный синоптик Наталка Диденко.