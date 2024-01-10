Прогноз погоди в Україні та Києві 11 січня — де пройдуть снігопади

Потужний снігопад в Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

Завтра, 11 січня, в деяких регіонах України очікується снігова погода. Разом з тим синоптики попереджають про штормову небезпеку для півночі країни.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди в Україні 11 січня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра в країні буде хмарна погода, часом можливий невеликий сніг. Вночі на заході, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях без опадів, на дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, у північній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря вночі -2...-7°С морозу, на заході місцями -8...-13°С. Вдень 0...-5°С морозу, на півдні подекуди 0...+3°С тепла. В Карпатах вночі -10...-15°С, вдень -4...-9°С морозу.

Погода у Києві та області 11 січня

Натомість за словами синоптиків, завтра у Києві та області хмарна погода з невеликим снігом. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний з переходом у північно-західний, 7-12 м/с., в області пориви сягатимуть до 15-18 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі -2...-7°С морозу, вдень 0...-5°С морозу.

Водночас в столиці протягом доби -1...-3°С морозу.

Синоптики попереджають про небезпеку

Карта гідрологічних небезпек по Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Додатково в Укргідрометцентрі попереджають, що протягом 10-12 січня, через утримання морозів, продовжуватимуться активні льодоутворення на фоні високої водності, формування та промивання зажорів льоду з різкими коливаннями рівнів води на Верхньому Дніпрі, пригирловій ділянці Прип'яті поблизу ЧАЕС та Десні (Київська, Чернігівська, Сумська обл.) з початковим затопленням заплави на верхніх ділянках Десни біля Новгород-Сіверського та утриманням затоплення заплави й переливу автодороги місцевого значення на притоці р.Снов. (рівень небезпеки жовтий).

Водночас на Верхньому Дніпрі зі збереженням води на заплаві та можливим перевищенням небезпечних відміток порушення транспортного сполучення у Чернігівському районі Чернігівської області оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Через це відбуватимуться коливання рівнів води:

10-13 січня в окремих річках суббасейну Західного Бугу з можливим виходом води на заплаву та подальшим її затопленням;

10-13 січня на річках суббасейну Прип'яті з подальшим затопленням заплав та частковим затопленням сільгоспугідь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волині;

11-12 січня на Стоході (в створі гідрологічного поста смт Любешів) з перевищенням відмітки затоплення окремих житлових будинків в прирічкових населених пунктах Камінь-Каширського району Волині оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Нагадаємо, що сьогодні синоптики повідомляли, що в Одесі триватиме морозна погода, водночас стихне вітер. І хоча опадів не прогнозувалося, небезпека у вигляді ожеледі на дорогах продовжила зберігатися. Водночас про серйозне похолодання в окремих регіонах країни попередила й народна синоптикиня Наталка Діденко.