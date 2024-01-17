Прогноз погоды в Украине на завтра, 18 января, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре сообщили погоду на завтра — какие регионы заметет снегом
В некоторых областях Украины ожидается умеренный снег завтра, 18 января. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на дорогах местами возможен гололед.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 18 января
По данным синоптиков, 18 января в Украине будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет падать умеренный снег. В то же время на Закарпатье и местами на Прикарпатье возможен сильный мокрый снег с дождем и гололедица.
Днем в Украине пройдет дождь:
- на северо-востоке страны с мокрым снегом;
- в Закарпатье значительные дожди.
Почти на всех дорогах Украины, кроме крайнего юга, прогнозируют гололедицу.
Также ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 7-12 м/с, порывы достигнут 15-20 м/с. А в Карпатах ночью местами ветер достигнет 25 м/с.
Температура воздуха:
- в западной и южной части ночью +1...-4°С, днем +4...+9°С;
- в Крыму до +12°С;
- на остальной территории ночью -5...-10°С, днем +1...+6°С;
- на северо-востоке ночью -12...-17°С, днем около 0°С;
- в Карпатах ночью -1...-6°С, днем -2...+3°С.
Опасные гидрологические явления
С 18 по 21 января состоятся оттепели и осадки. В результате на реках суббассейна Западного Буга и в верховье Стира ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими отметками с разрушением ледовых явлений.
Так, местами возможен выход воды на пойму — первый уровень опасности.
Также 18-19 января ожидаются повышение уровня воды на 0,2-1,2 м над уровнями на реках бассейна Днестра и суббассейнов Прута и Сирету. Там произойдет ослабление ледового покрова, местами его разрушения, ледоход, а на отдельных участках возможно образование пробок льда с резкими колебаниями уровней воды.
Штормовое предупреждение на 18 января
В связи с интенсивным снегом с переходом в дождь и оттепелью, ожидается высокая снеголавинная опасность четвертого уровня:
- 18 января на высокогорье Ивано-Франковской области
Существует угроза схождения лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового схода средних и больших лавин.
Украинцев призвали воздержаться от походов на высокогорье.
В связи с оттепелью, осадками в виде мокрого снега и дождя и вьюгами значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается:
- 18 января на высокогорье Закарпатской области
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Погода в Киевской области 18 января
В Киевской области завтра, 18 января, будет также облачная погода. Ночью ожидается дождь. На дорогах региона будет гололедица.
- Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с;
- температура в области ночью -5...-10°С, днем +1...+6°С;
- в Киеве -6...-8°С, днем +3...+5°С.
Опасные метеорологические явления на Киевщине
Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра — 15-20 м/с и гололедицу на дорогах (первый уровень опасности).
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, ждать ли завтра потепления в Украине.
Кроме того, Украина присоединилась к Европейской метеорологической платформе MeteoAlarm. Портал создан для оповещения людей о погоде в той или иной стране. Это важный шаг для Украины на пути интеграции в Европейский Союз.
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