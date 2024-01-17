Прогноз погоды в Украине на завтра, 18 января, от Укргидрометцентра

Люди на наснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

В некоторых областях Украины ожидается умеренный снег завтра, 18 января. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а на дорогах местами возможен гололед.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 18 января

По данным синоптиков, 18 января в Украине будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет падать умеренный снег. В то же время на Закарпатье и местами на Прикарпатье возможен сильный мокрый снег с дождем и гололедица.

Днем в Украине пройдет дождь:

на северо-востоке страны с мокрым снегом;

в Закарпатье значительные дожди.

Почти на всех дорогах Украины, кроме крайнего юга, прогнозируют гололедицу.

Также ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 7-12 м/с, порывы достигнут 15-20 м/с. А в Карпатах ночью местами ветер достигнет 25 м/с.

Температура воздуха:

в западной и южной части ночью +1...-4°С, днем +4...+9°С;

в Крыму до +12°С;

на остальной территории ночью -5...-10°С, днем +1...+6°С;

на северо-востоке ночью -12...-17°С, днем около 0°С;

в Карпатах ночью -1...-6°С, днем -2...+3°С.

Погода в Украине 18 января. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

С 18 по 21 января состоятся оттепели и осадки. В результате на реках суббассейна Западного Буга и в верховье Стира ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими отметками с разрушением ледовых явлений.

Так, местами возможен выход воды на пойму — первый уровень опасности.

Также 18-19 января ожидаются повышение уровня воды на 0,2-1,2 м над уровнями на реках бассейна Днестра и суббассейнов Прута и Сирету. Там произойдет ослабление ледового покрова, местами его разрушения, ледоход, а на отдельных участках возможно образование пробок льда с резкими колебаниями уровней воды.

Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение на 18 января

В связи с интенсивным снегом с переходом в дождь и оттепелью, ожидается высокая снеголавинная опасность четвертого уровня:

18 января на высокогорье Ивано-Франковской области

Существует угроза схождения лавин при низких дополнительных нагрузках, высока вероятность массового схода средних и больших лавин.

Украинцев призвали воздержаться от походов на высокогорье.

В связи с оттепелью, осадками в виде мокрого снега и дождя и вьюгами значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается:

18 января на высокогорье Закарпатской области

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Схождение лавин. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 18 января

В Киевской области завтра, 18 января, будет также облачная погода. Ночью ожидается дождь. На дорогах региона будет гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с;

температура в области ночью -5...-10°С, днем +1...+6°С;

в Киеве -6...-8°С, днем +3...+5°С.

Опасные метеорологические явления на Киевщине

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра — 15-20 м/с и гололедицу на дорогах (первый уровень опасности).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Опасные метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, ждать ли завтра потепления в Украине.

Кроме того, Украина присоединилась к Европейской метеорологической платформе MeteoAlarm. Портал создан для оповещения людей о погоде в той или иной стране. Это важный шаг для Украины на пути интеграции в Европейский Союз.