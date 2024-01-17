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В Укргідрометцентрі повідомили погоду на завтра — які регіони замете снігом

17 січня 2024 18:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 18 січня, від Укргідрометцентру
Люди на засніженій вулиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В деяких областях України очікується помірний сніг завтра, 18 січня. Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, а на дорогах подекуди можлива ожеледь.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 січня

За даними синоптиків, 18 січня в Україні буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях падатиме помірний сніг. Водночас на Закарпатті та місцями на Прикарпатті ймовірний значний мокрий сніг з дощем, подекуди буде ожеледь.

Вдень в Україні пройде дощ:

  • на північному сході країни з мокрим снігом;
  • на Закарпатті значні дощі. 

Майже на всіх дорогах України, окрім крайнього півдня, прогнозують ожеледицю. 

Також очікується південно-східний вітер з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви сягнуть 15-20 м/с. А в Карпатах вночі місцями вітер сягне 25 м/с.

Температура повітря:

  • у західній та південній частині вночі -4...+1 °С, вдень +4...+9 °С;
  • в Криму до +12 °С;
  • на решті території вночі -10...-5 °С, вдень +1...+6 °С;
  • на північному сході вночі -17...-12 °С, вдень близько 0 °С;
  • у Карпатах вночі -6...-1 °С, вдень -2...+3 °С.
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Погода в Україні 18 січня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

З 18 до 21 січня відбудуться відлига та опади. Внаслідок чого на річках суббасейну Західного Бугу та у верхів'ї Стира очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними відмітками з руйнуванням льодових явищ.

Так, місцями можливий вихід води на заплаву — перший рівень небезпечності.

Також 18-19 січня очікуються підвищення рівнів води на 0,2-1,2 м над рівнями на річках басейну Дністра та суббасейнів Прута й Сірету. Там відбудеться послаблення льодового покриву, місцями його руйнування, льодохід, а на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями рівнів води.

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Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження на 18 січня

Через інтенсивний сніг з переходом в дощ та відлигу очікується висока сніголавинна небезпека четвертого рівня:

  • 18 січня на високогір'ї Івано-Франківської області.

Існує загроза сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, висока ймовірність масового сходження природних середніх та великих лавин.

Українців закликали утриматися від походів на високогір'я.

Через відлигу, опади у вигляді мокрого снігу та дощу і хуртовини значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується:

  • 18 січня на високогір'ї Закарпатської області.

Ймовірне сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

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Сходження лавин. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 18 січня

У Київській області завтра, 18 січня, буде також хмарна погода. Вночі пройде сніг, вдень варто очікувати дощ. На дорогах регіону буде ожеледиця. 

  • Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с;
  • температура в області вночі -10...-5 °С, вдень +1...+6 °С; 
  • у Києві -8...-6 °С, вдень +3...+5 °С. 

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині 

Синоптики прогнозують сильні пориви вітру — 15-20 м/с та ожеледицю на дорогах (перший рівень небезпечності).

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи чекати завтра потепління в Україні.

Крім того, Україна приєдналася до Європейської метеорологічної платформи MeteoAlarm. Портал створений для оповіщення людей про погодні умови у тій чи іншій країні. Це важливий крок для України на шляху інтеграції до Європейського Союзу.

погода
Укргідрометцентр
сніг
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синоптик
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