Прогноз погоди в Україні на завтра, 18 січня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі повідомили погоду на завтра — які регіони замете снігом
В деяких областях України очікується помірний сніг завтра, 18 січня. Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, а на дорогах подекуди можлива ожеледь.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 18 січня
За даними синоптиків, 18 січня в Україні буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях падатиме помірний сніг. Водночас на Закарпатті та місцями на Прикарпатті ймовірний значний мокрий сніг з дощем, подекуди буде ожеледь.
Вдень в Україні пройде дощ:
- на північному сході країни з мокрим снігом;
- на Закарпатті значні дощі.
Майже на всіх дорогах України, окрім крайнього півдня, прогнозують ожеледицю.
Також очікується південно-східний вітер з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви сягнуть 15-20 м/с. А в Карпатах вночі місцями вітер сягне 25 м/с.
Температура повітря:
- у західній та південній частині вночі -4...+1 °С, вдень +4...+9 °С;
- в Криму до +12 °С;
- на решті території вночі -10...-5 °С, вдень +1...+6 °С;
- на північному сході вночі -17...-12 °С, вдень близько 0 °С;
- у Карпатах вночі -6...-1 °С, вдень -2...+3 °С.
Небезпечні гідрологічні явища
З 18 до 21 січня відбудуться відлига та опади. Внаслідок чого на річках суббасейну Західного Бугу та у верхів'ї Стира очікується поступове підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними відмітками з руйнуванням льодових явищ.
Так, місцями можливий вихід води на заплаву — перший рівень небезпечності.
Також 18-19 січня очікуються підвищення рівнів води на 0,2-1,2 м над рівнями на річках басейну Дністра та суббасейнів Прута й Сірету. Там відбудеться послаблення льодового покриву, місцями його руйнування, льодохід, а на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями рівнів води.
Штормове попередження на 18 січня
Через інтенсивний сніг з переходом в дощ та відлигу очікується висока сніголавинна небезпека четвертого рівня:
- 18 січня на високогір'ї Івано-Франківської області.
Існує загроза сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, висока ймовірність масового сходження природних середніх та великих лавин.
Українців закликали утриматися від походів на високогір'я.
Через відлигу, опади у вигляді мокрого снігу та дощу і хуртовини значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується:
- 18 січня на високогір'ї Закарпатської області.
Ймовірне сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Погода на Київщині 18 січня
У Київській області завтра, 18 січня, буде також хмарна погода. Вночі пройде сніг, вдень варто очікувати дощ. На дорогах регіону буде ожеледиця.
- Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с;
- температура в області вночі -10...-5 °С, вдень +1...+6 °С;
- у Києві -8...-6 °С, вдень +3...+5 °С.
Небезпечні метеорологічні явища на Київщині
Синоптики прогнозують сильні пориви вітру — 15-20 м/с та ожеледицю на дорогах (перший рівень небезпечності).
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи чекати завтра потепління в Україні.
Крім того, Україна приєдналася до Європейської метеорологічної платформи MeteoAlarm. Портал створений для оповіщення людей про погодні умови у тій чи іншій країні. Це важливий крок для України на шляху інтеграції до Європейського Союзу.
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