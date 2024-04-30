Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 мая

Весенняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 1 мая, будет малооблачной. На всей территории страны осадков не предполагается. Температура воздуха днем повысится до +25 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 1 мая

Синоптики рассказали, что ветер будет северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11°C, а днем +20...+25°C.

Прогноз погоды в Украине 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 1 мая

В столичном регионе будет облачно, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +6...+11°C, днем +20...+25°C.

По Киеву ночью +8...+10°C, днем +22...+24°C.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Вследствие продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре и участке Десны Чернигов — Литки и удержание уровней на высоких отметках, будет продолжаться:

на Десне и ее притоке р. Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (первый уровень опасности — желтый); в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области (второй уровень опасности — оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (второй уровень опасности — оранжевый).

Также в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук, в результате добегания паводковой волны с зарубежного участка, ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района Одесской области (первый уровень опасности — желтый).

Вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (третий уровень опасности — коричневый).

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине 1 мая ожидается сухая, солнечная и теплая погода. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +25 °C, иногда возможен сильный ветер 15-20 м/с.

Также Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.