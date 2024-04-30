Прогноз погоди в Україні на завтра, 1 травня

Весняна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 1 травня, буде малохмарною. По всій території країни опадів не передбачається. Температура повітря вдень підвищиться до +25 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 1 травня

Синоптики розповіли, що вітер буде північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі +6...+11 °C, а вдень — +20...+25 °C.

Прогноз погоди в Україні 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 1 травня

У столичному регіоні буде малохмарно, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C.

По Києву вночі +8...+10 °C, вдень +22...+24 °C.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок продовження підвищення рівнів води на Верхньому Дніпрі та ділянці Десни Чернігів — Літки й утримання рівнів на високих позначках, триватиме:

на Десні та її притоці р. Снов затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському районах (перший рівень небезпеки — жовтий); у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області (другий рівень небезпеки — помаранчевий);

на Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу (за даними ДСНС) і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області (другий рівень небезпеки — помаранчевий).

Також у пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук, внаслідок добігання паводкової хвилі з зарубіжної ділянки, очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м над поточними рівнями з затопленням заплавних територій та можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь прирічкових населених пунктів Одеського району Одеської області (перший рівень небезпеки — жовтий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (третій рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україні 1 травня очікується суха, сонячна та тепла погода. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +25 °C, подекуди можливий сильний вітер 15-20 м/с.

Також Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.