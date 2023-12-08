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В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине следует ожидать снегов и туманов

8 декабря 2023 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра — 9 декабря.
Зимний туман на Софийской площади в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Завтра, 9 декабря, на всей территории Украины ожидается облачная погода со снегом. Также некоторые регионы покроет густой туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 9 декабря

В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине следует ожидать снега и тумана
Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра в юго-восточной части Украины прогнозируется дождь и мокрый снег с гололедицей. В северо-восточных областях будет снег, на остальной территории без осадков.

На большей части Украины на дорогах местами гололедица, на западе и севере ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 °С мороза, в Карпатах до -10 °С мороза, днем -4...+1 °С тепла. На юге ночью и днем 0...+5 °С тепла, в Крыму — +4...+9 °С тепла.

Прогноз погоды в Киеве и области на 9 декабря.

В Киеве и в области синоптики обещают облачную погоду без осадков. На дорогах местами гололедица, ночью и утром в области местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью -2...-7 °С мороза, днем -4...+1 °С.

В столице ночью -3...-5 °С мороза, днем -1...-3 °С мороза.

Напомним, что ранее синоптики в Укргидрометцентре предупредили о налипании мокрого снега и ветра.

Снежная непогода будет бушевать и в Одессе: синоптики предупреждают об гололедице и снег с дождями в регионе.

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