Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра — 9 декабря.

В Укргидрометцентре рассказали, где в Украине следует ожидать снегов и туманов
Завтра, 9 декабря, на всей территории Украины ожидается облачная погода со снегом. Также некоторые регионы покроет густой туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 9 декабря
По сообщению синоптиков, завтра в юго-восточной части Украины прогнозируется дождь и мокрый снег с гололедицей. В северо-восточных областях будет снег, на остальной территории без осадков.
На большей части Украины на дорогах местами гололедица, на западе и севере ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, скорость 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -2...-7 °С мороза, в Карпатах до -10 °С мороза, днем -4...+1 °С тепла. На юге ночью и днем 0...+5 °С тепла, в Крыму — +4...+9 °С тепла.
Прогноз погоды в Киеве и области на 9 декабря.
В Киеве и в области синоптики обещают облачную погоду без осадков. На дорогах местами гололедица, ночью и утром в области местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью -2...-7 °С мороза, днем -4...+1 °С.
В столице ночью -3...-5 °С мороза, днем -1...-3 °С мороза.
Напомним, что ранее синоптики в Укргидрометцентре предупредили о налипании мокрого снега и ветра.
Снежная непогода будет бушевать и в Одессе: синоптики предупреждают об гололедице и снег с дождями в регионе.
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