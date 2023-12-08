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В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні слід очкувати на сніги й тумани

8 грудня 2023 20:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прогноз погоди в Україні та Києві на сьогодні — 9 грудня
Зимовий туман на Софійській площі в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Завтра, 9 грудня, по всій території України очікується хмарна погода зі снігом. Також окремі регіони вкриє густий туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Прогноз погоди в Україні на 9 грудня

В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні слід очкувати на сніги й тумани
Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра у південно-східній частині України прогнозуються дощ та мокрий сніг з ожеледдю. У північно-східних областях сніжитиме, на решті території без опадів.

На більшій частині України на дорогах подекуди ожеледиця, на заході та півночі вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, на заході — південно-східний, швидкість — 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -2...-7 °С морозу, в Карпатах до -10 °С морозу, вдень — -4...+1 °С тепла. На півдні вночі та вдень 0..+5 °С тепла, в Криму — +4...+9 °С тепла.

Прогноз погоди в Києві та області на 9 грудня

У Києві та області синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця, вночі та вранці в області місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря на Київщині вночі -2...-7 °С морозу, вдень -4...+1 °С.

У столиці вночі -3...-5 °С морозу, вдень -1...-3 °С морозу.

Нагадаємо, що раніше синоптики в Укргідрометцентрі попередили про налипання мокрого снігу та вітер. 

Снігова негода вируватиме й в Одесі: синоптики попереджають про ожеледицю та сніг з дощами в регіоні. 

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