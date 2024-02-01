Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 февраля, от Укргидрометцентра

Девушка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 февраля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидаются морозы и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики рассказали, что ночью в Украине, кроме юга, днем в Карпатах, на Закарпатье и востоке страны небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-18 м/с.

Температура в течение суток -2...+3 °С. На высокогорье Карпат -1...-6 °С. Днем на юге Украины +1...+6 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с

Температура воздуха:

по области ночью и днем от -2...+3 °С;

в Киеве ночью и днем 0...+2 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра, 2 февраля, на Сретение, в Украине будет облачно, но не холодно. Температура воздуха повысится в большинстве областей. К тому же, ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Также мы писали, что самая высокая температура воздуха в Европе была отмечена на уровне +48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.