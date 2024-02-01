Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 лютого, від Укргідрометцентру

Дівчина у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 лютого, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У деяких областях очікуються морози та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

Синоптики розповіли, що вночі в Україні, крім півдня, вдень в Карпатах, на Закарпатті та сході країни невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура протягом доби буде -2...+3 °С. На високогір'ї Карпат -1...-6 °С. Вдень на півдні України +1...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, а вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с

Температура повітря:

по області вночі та вдень від -2...+3 °С;

у Києві вночі та вдень 0...+2 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра, 2 лютого, на Стрітення, в Україні буде хмарно, однак не холодно. Температура повітря підвищиться у більшості областей. До того ж, очікуються сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.

Також ми писали, що найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні +48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.