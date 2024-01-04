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В Укргидрометцентре рассказали, где завтра будут осадки и сильные порывы ветра

4 января 2024 20:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 января от Укргидрометцентра
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 5 января, по всей территории Украины будет облачно. В некоторых областях ожидается дождь, мокрый снег и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики говорят, что будет небольшой дождь и мокрый снег, ночью на Закарпатье и Ивано-Франковской области, днем на востоке страны умеренные осадки.

На севере страны на дорогах местами гололедица, в Черниговской и Сумской областях гололед.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях ночью и утром местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 0...+5 °С, на юге днем будет +7...+12 °С, на севере Черниговской и Сумской областей ночью -8...-13 °С, а днем — 0. ..-5 °С.

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Прогноз погоды в Украине 5 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах кое-где гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью и днем 0...+5 °С;
  • в Киеве ночью и днем +2...+4 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Завтра продолжится повышение уровней воды:

  • на участке р. Тиса Рахив-Вилок на 0,5 — 1,5 м с начальным выходом воды на пойму г.Тячев и г. Хуст. Объявлен первый уровень опасности;
  • на р. Боржава — с. Верхние Реметы на 0,1 — 0,2 м с удержанием воды на пойме и частичным затоплением сельхозугодий ряда сел Береговского и Хустского районов Закарпатской области и автодороги Шаланки — Великие Комяты. Объявлен второй уровень опасности;
  • на р. Старая — с. Зняцево вода удержится на пойме с медленным снижением. Объявлен первый уровень опасности;
  • на р. Латорица — г. Чоп удержится высокий слой воды на пойме междамбового пространства с постепенным ростом и частичным затоплением автодороги местного значения с. Малые Геевцы — с. Тисянка. Объявлен первый уровень опасности.

К тому же в связи с понижением температуры воздуха, на Верхнем Днепре, устьевом участке Припяти и реках суббассейна Десны будут происходить резкие колебания уровней воды, обусловленные активными процессами ледообразования и формированием зажорных явлений, с возможным затоплением пойм на Верхнем Днепре и и верхних участках Десны возле г. Новгород-Северский.

"Будет происходить дальнейшее затопление поймы на р. Снов с превышением опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения с. Великий Дырчин — с. Малый Дырчин и замерзания воды на ней в Черниговском районе Черниговской области", — говорится в сообщении.

Объявлен первый уровень опасности.

Также синоптики предупредили, что в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен третий уровень опасности.

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Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине 7-8 января ожидаются дожди с переходом в снег. Водителей просят быть осторожными и не выезжать на большие расстояния из-за сложных погодных условий.

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