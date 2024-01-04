Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE

Україну накриють циклони Annelie та Brigitta, які принесуть із собою вологі погодні умови завтра, 5 січня. Так, практично по всій території очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 5 січня

Діденко повідомила, що вночі практично на всій території України йтиме мокрий сніг із дощем, проте вдень антициклон Hannelore втрутиться, обмеживши вплив циклонів Annelie та Brigitta.

"Він розжене хмари із заходу, центру та півдня, дозволяючи навіть деяким районам на півдні України побачити сонячні промені", — каже народний синоптик.

Протягом дня температура буде коливатися +2…+9 °С, хоча у північних районах буде трохи прохолодніше -3…+2 °С.

Карта погоди. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 5 січня

У Києві, 5 січня, прогнозується періодичний легкий дощ або сніг з дощем. Стан доріг буде слизьким та вологим.

Температура повітря у п'ятницю буде незвичайною: вночі очікується 0…+3°С, тоді як удень температура впаде до -2°С.

"Починаючи з 7 січня, в Україну знову прийде арктичний холод, при цьому найсильніші морози очікуються у Сумській та Чернігівській областях. Але вже з 11 січня очікується поступове підвищення температури повітря", — додала Наталія Діденко.

Погода в Україні на 5 січня. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що 4 січня на українців очікує хмарна погода. При цьому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища, пов'язані з потеплінням.

Також ми писали, що в Україні січень 2024 року швидше за все буде теплим та вологим, проте можуть бути і дні з морозною та сніговою погодою, особливо у середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме -20 °С.