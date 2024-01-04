Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко розповіла, які регіони завтра накриє мокрий сніг із дощем arrow

Народний синоптик Діденко розповіла, які регіони завтра накриє мокрий сніг із дощем

4 січня 2024 14:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у п&#39;ятницю, 5 січня - прогноз Наталії Діденко
Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Україну накриють циклони Annelie та Brigitta, які принесуть із собою вологі погодні умови завтра, 5 січня. Так, практично по всій території очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні на 5 січня

Діденко повідомила, що вночі практично на всій території України йтиме мокрий сніг із дощем, проте вдень антициклон Hannelore втрутиться, обмеживши вплив циклонів Annelie та Brigitta.

"Він розжене хмари із заходу, центру та півдня, дозволяючи навіть деяким районам на півдні України побачити сонячні промені", — каже народний синоптик.

Протягом дня температура буде коливатися +2…+9 °С, хоча у північних районах буде трохи прохолодніше -3…+2 °С.

ПОГОДА
Карта погоди. Фото: Наталія Діденко

Погода в Києві на 5 січня

У Києві, 5 січня, прогнозується періодичний легкий дощ або сніг з дощем. Стан доріг буде слизьким та вологим.

Температура повітря у п'ятницю буде незвичайною: вночі очікується 0…+3°С, тоді як удень температура впаде до -2°С.

"Починаючи з 7 січня, в Україну знову прийде арктичний холод, при цьому найсильніші морози очікуються у Сумській та Чернігівській областях. Але вже з 11 січня очікується поступове підвищення температури повітря", — додала Наталія Діденко.

ПОГОДА
Погода в Україні на 5 січня. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що 4 січня на українців очікує хмарна погода. При цьому синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища, пов'язані з потеплінням.

Також ми писали, що в Україні січень 2024 року швидше за все буде теплим та вологим, проте можуть бути і дні з морозною та сніговою погодою, особливо у середині місяця. У цей період температура повітря сягатиме -20 °С.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі