Погода в Украине в пятницу, 5 января - прогноз Натальи Диденко

Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украину накроют циклоны Annelie и Brigitta, которые принесут с собой влажные погодные условия завтра, 5 января. Так, практически на всей территории ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 5 января

Диденко сообщила, что ночью практически на всей территории Украины будет идти мокрый снег с дождем, однако днем антициклон Hannelore вмешается, ограничив влияние циклонов Annelie и Brigitta.

"Он разгонит облака с запада, центра и юга, позволяя даже некоторым районам на юге Украины увидеть солнечные лучи", — говорит народный синоптик.

В течение дня температура будет колебаться +2…+9 °С, хотя в северных районах будет немного прохладнее -3…+2 °С.

Карта погоды. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве на 5 января

В Киеве, 5 января прогнозируется периодический легкий дождь или снег с дождем. Состояние дорог будет скользким и влажным.

Температура воздуха в пятницу будет необычной: ночью ожидается 0…+3 °С, в то время как днем температура упадет до -2 °С.

"Начиная с 7 января, в Украину вновь придет арктический холод, при этом самые сильные морозы предполагаются в Сумской и Черниговской областях. Но уже с 11 января ожидается постепенное повышение температуры воздуха", — добавила Наталья Диденко.

Погода в Украине на 5 января. Фото: скриншот

Напомним, что 4 января, украинцев ожидает облачная погода. При этом синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях, связанных с потеплением.

Также мы писали, что в Украине январь 2024 года скорее всего будет теплым и влажным, однако могут быть и дни с морозной и снежной погодой, особенно в середине месяца. В этот период температура воздуха будет достигать -20 °С.