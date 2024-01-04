Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 січня від Укргідрометцентру

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 5 січня, по всій території України буде хмарно. У деяких областях очікуються дощі, мокрий сніг та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

Синоптики кажуть, що буде невеликий дощ та мокрий сніг, вночі на Закарпатті та Івано-Франківщині, вдень на сході країни помірні опади.

На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Чернігівщині та Сумщині ожеледь.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень 0...+5 °С, на півдні вдень буде +7...+12 °С, на півночі Чернігівської та Сумської областей вночі -8...-13 °С, а вдень — 0...-5 °С.

Прогноз погоди в Україні 5 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно, а також очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі та вдень 0...+5 °С;

у Києві вночі та вдень +2...+4 °С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Завтра продовжиться пiдвищення рiвнів води:

на дiлянцi р. Тиса Рахiв-Вилок на 0,5 — 1,5 м з початковим виходом води на заплаву м.Тячiв та м. Хуст. Оголошено перший рівень небезпеки;

на р. Боржава — с. Верхні Ремети на 0,1 — 0,2 м з утриманням води на заплавi та частковим затопленням сiльгоспугiдь ряду сiл Берегівського та Хустського районів Закарпатської області та автодороги Шаланки — Великі Ком'яти. Оголошено другий рівень небезпеки;

на р. Стара — с. Зняцево вода утримається на заплавi з повiльним зниженням. Оголошено перший рівень небезпеки;

на р. Латориця — м. Чоп утримається високий шар води на заплавi мiждамбового простору з поступовим зростанням та частковим затопленням автодороги місцевого значення с. Малі Геївцi — с. Тисянка. Оголошено перший рівень небезпеки.

До того ж у зв'язку зі зниженням температури повітря, на Верхньому Дніпрі, пригирловій ділянці Прип'яті та річках суббасейну Десни відбуватимуться різкі коливання рівнів води, обумовленні активними процесами льодоутворення і формуванням зажорних явищ, з можливим затопленням заплав на Верхньому Дніпрі та верхніх ділянках Десни біля м. Новгород-Сіверський.

"Відбуватиметься подальше затоплення заплави на р. Снов з перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення с. Великий Дирчин — с. Малий Дирчин та замерзання води на ній у Чернігівському районі Чернігівської області", — йдеться у повідомленні.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Також синоптики попередили, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні протягом 7-8 січня очікуються дощі з переходом у сніг. Водіїв просять бути обережними і не виїздити на великі відстані через складні погодні умови.