Прогноз погоди в Україні на завтра, 5 січня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра будуть опади та сильні пориви вітру
Завтра, 5 січня, по всій території України буде хмарно. У деяких областях очікуються дощі, мокрий сніг та пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики кажуть, що буде невеликий дощ та мокрий сніг, вночі на Закарпатті та Івано-Франківщині, вдень на сході країни помірні опади.
На півночі країни на дорогах подекуди ожеледиця, на Чернігівщині та Сумщині ожеледь.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі та вдень 0...+5 °С, на півдні вдень буде +7...+12 °С, на півночі Чернігівської та Сумської областей вночі -8...-13 °С, а вдень — 0...-5 °С.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде хмарно, а також очікується невеликий дощ та мокрий сніг.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі та вдень 0...+5 °С;
- у Києві вночі та вдень +2...+4 °С.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Завтра продовжиться пiдвищення рiвнів води:
- на дiлянцi р. Тиса Рахiв-Вилок на 0,5 — 1,5 м з початковим виходом води на заплаву м.Тячiв та м. Хуст. Оголошено перший рівень небезпеки;
- на р. Боржава — с. Верхні Ремети на 0,1 — 0,2 м з утриманням води на заплавi та частковим затопленням сiльгоспугiдь ряду сiл Берегівського та Хустського районів Закарпатської області та автодороги Шаланки — Великі Ком'яти. Оголошено другий рівень небезпеки;
- на р. Стара — с. Зняцево вода утримається на заплавi з повiльним зниженням. Оголошено перший рівень небезпеки;
- на р. Латориця — м. Чоп утримається високий шар води на заплавi мiждамбового простору з поступовим зростанням та частковим затопленням автодороги місцевого значення с. Малі Геївцi — с. Тисянка. Оголошено перший рівень небезпеки.
До того ж у зв'язку зі зниженням температури повітря, на Верхньому Дніпрі, пригирловій ділянці Прип'яті та річках суббасейну Десни відбуватимуться різкі коливання рівнів води, обумовленні активними процесами льодоутворення і формуванням зажорних явищ, з можливим затопленням заплав на Верхньому Дніпрі та верхніх ділянках Десни біля м. Новгород-Сіверський.
"Відбуватиметься подальше затоплення заплави на р. Снов з перевищенням небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення с. Великий Дирчин — с. Малий Дирчин та замерзання води на ній у Чернігівському районі Чернігівської області", — йдеться у повідомленні.
Оголошено перший рівень небезпеки.
Також синоптики попередили, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено третій рівень небезпеки.
Нагадаємо, в Україні протягом 7-8 січня очікуються дощі з переходом у сніг. Водіїв просять бути обережними і не виїздити на великі відстані через складні погодні умови.
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