Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 мая, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра повысится температура до +27 °C
Погода в Украине завтра, 2 мая, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях температура воздуха повысится до +27 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине 2 мая
Ночью без осадков, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +6...+11 °C, днем +20...+25 °C. В южной части до +27 °C.
Погода по Киевской области 2 мая
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +6...+11 °C, днем +20...+25 °C;
- в Киеве ночью +9...+11 °C, днем +22...+24 °C.
Снеголавинная ситуация в Карпатах
Значительная снеголавинная опасность (третий уровень), ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
К тому же возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.
Людям советуют воздерживаться от походов на высокогорье.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 2 мая будет теплой и солнечной. Столбик термометра поднимется до +26 °C.
Также синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в Украине на неделю 29 апреля — 3 мая. По всей территории будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.
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