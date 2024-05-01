Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 мая, от Укргидрометцентра

Летняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 мая, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях температура воздуха повысится до +27 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 2 мая

Ночью без осадков, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 °C, днем +20...+25 °C. В южной части до +27 °C.

Прогноз погоды в Украине 2 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 2 мая

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +6...+11 °C, днем +20...+25 °C;

в Киеве ночью +9...+11 °C, днем +22...+24 °C.

Снеголавинная ситуация в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (третий уровень), ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

К тому же возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Людям советуют воздерживаться от походов на высокогорье.

Снеголавинная ситуация в Карпатах. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 2 мая будет теплой и солнечной. Столбик термометра поднимется до +26 °C.

Также синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в Украине на неделю 29 апреля — 3 мая. По всей территории будет тепло, однако в отдельных регионах могут пройти кратковременные дожди.