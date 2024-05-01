Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 травня, від Укргідрометцентру

Літня погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 2 травня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях температура повітря підвищиться до +27 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 2 травня

Без опадів, лише у Сумській, Харківській та Луганській областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, на заході країни — південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C. У південній частині до +27 °C.

Прогноз погоди в Україні 2 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 2 травня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C;

у Києві вночі +9...+11 °C, вдень +22...+24 °C.

Сніголавинна ситуація в Карпатах

Значна сніголавинна небезпека (третій рівень) очікується на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

До того ж можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Людям радять утримуватися від походів на високогір'я.

Сніголавинна ситуація в Карпатах. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 2 травня буде теплою та сонячною. Стовпчик термометра подекуди підніметься до +26 °C.

Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на тиждень 29 квітня — 3 травня. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.