Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 травня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра підвищиться температура до +27 °C
Погода в Україні завтра, 2 травня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях температура повітря підвищиться до +27 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні 2 травня
Без опадів, лише у Сумській, Харківській та Луганській областях вдень місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, на заході країни — південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C. У південній частині до +27 °C.
Погода по Київській області 2 травня
У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C;
- у Києві вночі +9...+11 °C, вдень +22...+24 °C.
Сніголавинна ситуація в Карпатах
Значна сніголавинна небезпека (третій рівень) очікується на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
До того ж можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Людям радять утримуватися від походів на високогір'я.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 2 травня буде теплою та сонячною. Стовпчик термометра подекуди підніметься до +26 °C.
Також синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на тиждень 29 квітня — 3 травня. Переважно по всій території буде тепло, проте в окремих регіонах можуть пройти короткочасні дощі.
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