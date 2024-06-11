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В Укргидрометцентре рассказали, к каким угрозам украинцам следует приготовиться в среду

11 июня 2024 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 12 июня
Люди гуляют по городу. Фото: "ТыКиев"
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 12 июня, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. В ряде областей пройдут дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +30 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 июня

В Украине 12 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди и грозы пройдут в северных, Винницкой, Черкасской областях. В южных, восточных и большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей обойдется без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в западных областях ночью +11...+16 °С, днем +18...+23 °С;
  • на остальной территории ночью +14...+19 °С, днем +20...+25 °С, в восточных, южных областях +25...+30 °С, в Крыму до +34 °С.
погода в Украине
Погода в Украине 12 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 12 июня

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и Киеве.

Ожидается облачная с прояснениями погода с грозами и дождями.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +14...+19 °С, днем +20...+25 °С;
  • в Киеве ночью +16...+18 °С, днем +21...+23 °С.
погода в киевской области
Погода в Киеве и области 12 июня. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают украинцев об опасных гидрологических явлениях

11-12 июня в связи с ожидаемыми значительными дождями, на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими отметками. В местах прохождения локальных интенсивных дождей возможно формирование значительного местного стока.

Кроме того, в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен III уровень опасности.

синоптики предупреждают
Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Землю накрыла мощная магнитная буря из-за вспышки на Солнце. Она продлится до 11 июня и достигнет шести баллов.

Кроме того, на днях в Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом.

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