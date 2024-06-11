Люди гуляють містом. Фото: "ТиКиїв"

У середу, 12 червня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. В низці областей пройдуть дощі і грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +30 °С

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 червня

В Україні 12 червня очікується хмарна з проясненнями погода. Короткочасні дощі та грози пройдуть у північних, Вінницькій, Черкаській областях. У південних, східних та більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей обійдеться без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

у західних областях вночі +11...+16 °С, вдень +18...+23 °С;

на решті території вночі +14...+19 °С, вдень +20...+25 °С, у східних, південних областях +25...+30 °С, в Криму до +34 °С.

Погода в Україні 12 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області 12 червня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та місті Києві.

Очікується хмарна з проясненнями погода з грозами і дощами.

Вітер південно-західнийз переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +14...+19 °С, вдень +20...+25 °С;

у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +21...+23 °С.

Погода у Києві та області 12 червня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають українців про небезпечні гідрологічні явища

11-12 червня у зв'язку з очiкуваними значними дощами на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслідків. У мiсцях проходження локальних iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого стоку.

Окрім того, внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено ІІІ рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря через спалах на Сонці. Вона триватиме до 11 червня та сягне шести балів.

Крім того, днями Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок.