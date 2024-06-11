В Укргідрометцентрі розповіли, до яких загроз українцям варто приготуватися у середу
У середу, 12 червня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. В низці областей пройдуть дощі і грози. Температура повітря коливатиметься від +25 до +30 °С
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 12 червня
В Україні 12 червня очікується хмарна з проясненнями погода. Короткочасні дощі та грози пройдуть у північних, Вінницькій, Черкаській областях. У південних, східних та більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вночі у південно-східній частині, вдень у більшості західних областей обійдеться без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- у західних областях вночі +11...+16 °С, вдень +18...+23 °С;
- на решті території вночі +14...+19 °С, вдень +20...+25 °С, у східних, південних областях +25...+30 °С, в Криму до +34 °С.
Погода в Київській області 12 червня
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та місті Києві.
Очікується хмарна з проясненнями погода з грозами і дощами.
Вітер південно-західнийз переходом на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +14...+19 °С, вдень +20...+25 °С;
- у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +21...+23 °С.
Синоптики попереджають
Синоптики попереджають українців про небезпечні гідрологічні явища
11-12 червня у зв'язку з очiкуваними значними дощами на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними вiдмiтками, без негативних наслідків. У мiсцях проходження локальних iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого стоку.
Окрім того, внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено ІІІ рівень небезпеки.
Нагадаємо, Землю накрила потужна магнітна буря через спалах на Сонці. Вона триватиме до 11 червня та сягне шести балів.
Крім того, днями Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок.
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