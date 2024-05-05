Погода в Украине в понедельник 6 апреля

Люди переходят дорогу под сильным ливнем. Фото: ideas.ted.com

В Украине в понедельник, 6 мая, облачно с прояснениями, в некоторых областях ожидается дождь. Температура воздуха будет достигать +20...+25 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 6 мая

В Украине, 6 мая, небо будет преимущественно покрыто облаками, но время от времени возможны прояснения.

Ночью в западных, северных и большинстве центральных регионов ожидаются локальные слабые дожди, а днем умеренные кратковременные осадки, иногда с грозами. В других районах осадков не ожидается.

Ветры будут преимущественно юго-западные со скоростью 7-12 м/с, в течение дня в западных и северных областях возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха:

ночью +8...+13 °C, днем +20...+25 °C;

в Карпатах и на побережье морей днем +14...+19°C.

Погода в Украине 6 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 6 мая

В Киеве и области будет облачно с возможными прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем возможен кратковременный дождь, иногда с грозами.

Ветер будет юго-западным со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с в некоторых районах.

Температура ночью будет колебаться в пределах +8...+13°C, а днем +20...+25°C. В Киеве температура ночью составит +10...+12°C, днем +22...+24°C.

Погода в Киевской области 6 мая. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине

6 мая ожидается высокий риск пожаров в большинстве регионов Украины, за исключением Волынской, Житомирской и Закарпатской областей.

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в Украине ожидается значительный спад температуры, который может привести к заморозкам.