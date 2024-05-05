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В Укргідрометцентрі розповіли, які області завтра заллють дощі

5 травня 2024 21:03
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в понеділок 6 квітня
Люди переходять дорогу під сильною зливою. Фото: ideas.ted.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у понеділок, 6 травня, очікується хмарна з проясненнями погода, в деяких областях очікується дощ. Температура повітря сягатиме +20...+25 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 травня

В Україні, 6 травня, небо буде переважно вкрите хмарами, але час від часу можливі прояснення.

Вночі у західних, північних та більшості центральних регіонів очікуються локальні слабкі дощі, а вдень — помірні короткочасні опади, іноді з грозами. В інших районах опадів не передбачається. 

 Вітри будуть переважно південно-західні зі швидкістю 7-12 м/с, протягом дня у західних та північних областях можливі пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +8...+13 °C, вдень +20...+25 °C;
  • у Карпатах та на узбережжі морів вдень +14...+19 °C.
Погода в Україні 6 травня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні 6 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 6 травня

У Києві та області протягом дня буде хмарно з можливими проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень можливий помірний короткочасний дощ, іноді з грозами.

Вітер буде південно-західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-18 м/с в деяких районах.

Температура вночі коливатиметься у межах +8...+13 °C, а вдень +20...+25 °C. У Києві температура вночі становитиме +10...+12 °C градусів, вдень +22...+24 °C градуси.

Погода в Київській області 6 травня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Київській області 6 травня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні

6 травня очікується високий ризик пожеж у більшості регіонів України, за винятком Волинської, Житомирської, та Закарпатської областей

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня.

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.

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Київ
Укргідрометцентр
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