Погода в Україні в понеділок 6 квітня

В Укргідрометцентрі розповіли, які області завтра заллють дощі
В Україні у понеділок, 6 травня, очікується хмарна з проясненнями погода, в деяких областях очікується дощ. Температура повітря сягатиме +20...+25 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 6 травня
В Україні, 6 травня, небо буде переважно вкрите хмарами, але час від часу можливі прояснення.
Вночі у західних, північних та більшості центральних регіонів очікуються локальні слабкі дощі, а вдень — помірні короткочасні опади, іноді з грозами. В інших районах опадів не передбачається.
Вітри будуть переважно південно-західні зі швидкістю 7-12 м/с, протягом дня у західних та північних областях можливі пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8...+13 °C, вдень +20...+25 °C;
- у Карпатах та на узбережжі морів вдень +14...+19 °C.
Погода на Київщині 6 травня
У Києві та області протягом дня буде хмарно з можливими проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень можливий помірний короткочасний дощ, іноді з грозами.
Вітер буде південно-західним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-18 м/с в деяких районах.
Температура вночі коливатиметься у межах +8...+13 °C, а вдень +20...+25 °C. У Києві температура вночі становитиме +10...+12 °C градусів, вдень +22...+24 °C градуси.
Пожежна небезпека в Україні
6 травня очікується високий ризик пожеж у більшості регіонів України, за винятком Волинської, Житомирської, та Закарпатської областей
Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що в Україні очікується значний спад температури, який може призвести до заморозків.
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