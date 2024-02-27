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В Укргидрометцентре рассказали, какую опасность может принести потепление завтра

27 февраля 2024 18:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 28 февраля.
Люди гуляют по улице. Фото: Полтавская волна
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в среду, 28 февраля, ожидается небольшая облачность без осадков. В большинстве областей температура воздуха ночью составит +1...-4 °С, а днем +5...+10 °С. Кроме того, синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 28 февраля

В среду на Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в восточных областях ночью -1...-6 °С, днем +2...+7 °С;
  • в западных и Одесской областях ночью от +4...-1 °С, днем +12...+17 °С;
  • на остальной территории ночью от +1...-4 °С, днем +5...+10 °С.
погода
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 28 февраля

В столице и Киевской области ожидается облачная погода. Осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью от +1...-4 °С, днем +5...+10 °С;
  • в Киеве ночью около 0 °С, днем +7...+9 °С.
погода
Погода в Киевской области. Фото: Укргидромтцентр

Синоптики предупреждают

В Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях. В частности, 27-29 февраля на устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) ожидается постепенное повышение уровней воды с возможным начальным затоплением поймы в Киевской области.

Объявлен первый уровень опасности.

Также 27-29 февраля, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с кратковременным достижением отметок начального затопления пойменных территорий.

Здесь также объявлен первый уровень опасности.

погода
Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.

Добавим, на Солнце недавно были зафиксированы две сильные вспышки. Астрономы отнесли их к мощнейшей категории X.

погода
Киев
Укргидрометцентр
Украина
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