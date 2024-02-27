В Укргідрометцентрі розповіли, яку небезпеку може принести потепління завтра
В Україні у середу, 28 лютого, очікується невелика хмарність без опадів. В більшості областей температура повітря вночі становитиме +1...-4 °С, а вдень +5...+10 °С. Окрім того, синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 28 лютого
У середу в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- у східних областях вночі -1...-6 °С, вдень +2...+7 °С;
- в західних та Одеській областях вночі від +4...-1 °С, вдень +12...+17 °С;
- на решті території вночі від +1...-4 °С, вдень +5...+10 °С.
Погода на Київщині 28 лютого
В столиці і Київській області очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі від +1...-4 °С, вдень +5...+10 °С;
- у Києві вночі близько 0 °С, вдень +7...+9 °С.
Синоптики попереджають
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрологічні явища. Зокрема, 27-29 лютого на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) очікується поступове підвищення рівнів води з можливим початковим затопленням заплави у Київській області.
Оголошено перший рівень небезпеки.
Також 27-29 лютого, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у містіі Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій.
Тут також оголошено перший рівень небезпеки.
Нагадаємо, цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.
Додамо, на Сонці нещодавно було зафіксовано два сильні спалахи. Астрономи віднесли їх до найпотужнішої категорії X.
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