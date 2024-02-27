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В Укргідрометцентрі розповіли, яку небезпеку може принести потепління завтра

27 лютого 2024 18:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 28 лютого.
Люди гуляють на вулиці. Фото: Полтавська хвиля
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у середу, 28 лютого, очікується невелика хмарність без опадів. В більшості областей температура повітря вночі становитиме +1...-4 °С, а вдень +5...+10 °С. Окрім того, синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 28 лютого

У середу в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • у східних областях вночі -1...-6 °С, вдень +2...+7 °С;
  • в західних та Одеській областях вночі від +4...-1 °С, вдень +12...+17 °С;
  • на решті території вночі від +1...-4 °С, вдень +5...+10 °С.
погода
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 28 лютого

В столиці і Київській області очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі від +1...-4 °С, вдень +5...+10 °С;
  • у Києві вночі близько 0 °С, вдень +7...+9 °С.
погода
Погода в Київській області. Фото: Укргідромтцентр

Синоптики попереджають

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрологічні явища. Зокрема, 27-29 лютого на пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) очікується поступове підвищення рівнів води з можливим початковим затопленням заплави у Київській області.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Також 27-29 лютого, внаслідок скидів води з Київського водосховища, на річці Дніпро у містіі Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплавних територій.

Тут також оголошено перший рівень небезпеки.

погода
Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.

Додамо, на Сонці нещодавно було зафіксовано два сильні спалахи. Астрономи віднесли їх до найпотужнішої категорії X.

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Київ
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