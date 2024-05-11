Погода в Украине на завтра, 12 мая, от Укргидрометцентра

В Укргирометцентре предупредили украинцев о дождях завтра
Погода в Украине завтра, 12 мая, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях будут небольшие дожди. К тому же синоптики предупреждают о заморозках.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине 12 мая
В северных областях днем местами небольшой дождь, на остальной территории — без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью в южной части и на Закарпатье +7...12 °С, на остальной территории +1...6 °С (в северных, Полтавской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С); днем +15...+20 °С, в северных и большинстве центральных областей +9...+14 °С (на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем +7...+12 °С).
Погода по Киевской области 12 мая
В столичном регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, однако в Киеве без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +1...+6 °С (на поверхности грунта заморозки 0...-3 °С), днем +9...+14 °С;
- в Киеве ночью +4...+6°С тепла, днем +11...+13°С.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине завтра, 12 мая, ожидается с похолоданием. В некоторых областях будут заморозки и осадки. На остальной территории — тепло и сухо.
Также накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.
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