Прогноз погоди в Україні на завтра, 12 травня, від Наталки Діденко

Заморозки та дощі — народний синоптик Діденко здивувала українців погодою на завтра
Погода в Україні завтра, 12 травня, очікується з похолоданням. У деяких областях будуть заморозки та опади. На решті території — тепло та сухо.
Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 12 травня
За словами Діденко, опади передбачаються лише в Сумській області. На решті території України буде сухо.
Температура повітря знизиться, вночі +3...+8 °С. На крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків. Однак протягом дня в країні потепліє до +10...+16 °С, а на півдні та Закарпатті очікується +17...+20 °С.
Прогноз погоди в Києві 12 травня
У столиці без істотних опадів. Однак часом може збільшуватися хмарність.
Температура повітря буде +11...+13 °С.
Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.
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