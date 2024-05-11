Прогноз погоди в Україні на завтра, 12 травня, від Наталки Діденко

Дощ в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 12 травня, очікується з похолоданням. У деяких областях будуть заморозки та опади. На решті території — тепло та сухо.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 12 травня

За словами Діденко, опади передбачаються лише в Сумській області. На решті території України буде сухо.

Температура повітря знизиться, вночі +3...+8 °С. На крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків. Однак протягом дня в країні потепліє до +10...+16 °С, а на півдні та Закарпатті очікується +17...+20 °С.

Прогноз погоди в Києві 12 травня

У столиці без істотних опадів. Однак часом може збільшуватися хмарність.

Температура повітря буде +11...+13 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми писали про те, в яких областях України протягом тижня очікуються дощі.