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Заморозки та дощі — народний синоптик Діденко здивувала українців погодою на завтра

11 травня 2024 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 12 травня, від Наталки Діденко
Дощ в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 12 травня, очікується з похолоданням. У деяких областях будуть заморозки та опади. На решті території — тепло та сухо.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 12 травня

За словами Діденко, опади передбачаються лише в Сумській області. На решті території України буде сухо.

Температура повітря знизиться, вночі +3...+8 °С. На крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків. Однак протягом дня в країні потепліє до +10...+16 °С, а на півдні та Закарпатті очікується +17...+20 °С.

Прогноз погоди в Києві 12 травня

У столиці без істотних опадів. Однак часом може збільшуватися хмарність.

Температура повітря буде +11...+13 °С.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми писали про те, в яких областях України протягом тижня очікуються дощі.

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