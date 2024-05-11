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Заморозки и дожди — народный синоптик Диденко удивила украинцев погодой на завтра

11 мая 2024 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 12 мая, от Наталки Диденко
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 12 мая, ожидается с похолоданием. В некоторых областях будут заморозки и осадки. На остальной территории — тепло и сухо.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, осадки предусматриваются только в Сумской области. На остальной территории Украины будет сухо.

Температура воздуха снизится, ночью +3...+8 °С. На крайнем севере и северо-востоке есть возможность заморозков. Однако в течение дня в стране потеплеет до +10…+16 °С, а на юге и Закарпатье ожидается +17…+20 °С.

Прогноз погоды в Киеве 12 мая

В столице без существенных осадков. Однако иногда может увеличиваться облачность.

Температура воздуха будет +11...+13 °С.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

Также мы писали о том, в каких областях Украины в течение недели ожидаются дожди.

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