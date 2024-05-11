Погода в Україні на завтра, 12 травня, від Укргідрометцентру

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 12 травня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях будуть невеликі дощі. До того ж синоптики попереджають про заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 12 травня

У північних областях вдень місцями невеликий дощ, на решті території — без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі у південній частині та на Закарпатті +7...12 °С, на решті території +1...6 °С (у північних, Полтавській та Харківській областях на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С); вдень +15...+20 °С, у північних та більшості центральних областей +9...+14 °С (на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень +7...+12 °С).

Прогноз погоди в Україні 12 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 12 травня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, однак у Києві без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +1...+6 °С (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С), вдень +9...+14 °С;

у Києві вночі +4...+6 °С тепла, вдень +11...+13 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні завтра, 12 травня, очікується з похолоданням. У деяких областях будуть заморозки та опади. На решті території — тепло та сухо.

Також напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.