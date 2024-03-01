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Весна за расписанием — в каких областях Украины завтра будет тепло и солнечно

1 марта 2024 21:55
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 2 марта, от Укргидрометцентра.
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики прогнозируют в субботу, 2 марта, облачную погоду в Украине. Температура воздуха днем составит +15 °С, ночью возможны заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 марта

Ожидается, что завтрашний день в Украине пройдет без осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составит +2...+7 °С, днем +10...15 °С.

На остальной территории ночью -3...+2 °С, днем +6...+11 °С.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 2 марта

В Киевской области ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются.

  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью -3...+2 °С, днем +6...+11 °С;

В Киеве ночью синоптики прогнозируют около 0 °С, днем +8...+10 °С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко шокировала погодой на выходные.

Также мы писали, что в Киевской области 1-5 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

Кроме того, в феврале в Киевской области удалось зафиксировать несколько температурных рекордов. В результате, как оказалось, в этом году был довольно теплый последний месяц зимы.

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Укргидрометцентр
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