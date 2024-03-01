Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 березня, від Укргідрометцентру

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують у суботу, 2 березня, хмарну погоду в Україні. Температура повітря вдень сягне +15 °С, вночі можливі заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 березня

Очікується, що завтрашній день в Україні пройде без опадів. Вітер прогнозують південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі становитиме +2...+7 °С, вдень +10...15 °С.

На решті території вночі -3...+2 °С, вдень +6...+11 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 2 березня

У Київській області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі =3...+2 °С, вдень +6...+11 ° С;

У Києві вночі синоптики прогнозують близько 0 °С, вдень +8...+10 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко шокувала погодою на вихідні.

Також ми писали, що у Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Крім того, у лютому на Київщині вдалося зафіксувати кілька температурних рекордів. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч був доволі теплий останній місяць зими.