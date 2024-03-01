Прогноз погоди в Україні на завтра, 2 березня, від Укргідрометцентру

Весна за розкладом — в яких областях України завтра буде тепло та сонячно
Синоптики прогнозують у суботу, 2 березня, хмарну погоду в Україні. Температура повітря вдень сягне +15 °С, вночі можливі заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 березня
Очікується, що завтрашній день в Україні пройде без опадів. Вітер прогнозують південно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура повітря у західних областях вночі становитиме +2...+7 °С, вдень +10...15 °С.
На решті території вночі -3...+2 °С, вдень +6...+11 °С.
Погода на Київщині 2 березня
У Київській області очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі =3...+2 °С, вдень +6...+11 ° С;
У Києві вночі синоптики прогнозують близько 0 °С, вдень +8...+10 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко шокувала погодою на вихідні.
Також ми писали, що у Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.
Крім того, у лютому на Київщині вдалося зафіксувати кілька температурних рекордів. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч був доволі теплий останній місяць зими.
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